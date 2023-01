Presidente do Remo fala sobre suspensão do Parazão e teme dificuldades em competições nacionais

A suspensão do Campeonato Paraense não agradou a diretoria do Remo. O presidente azulino, Fábio Bentes, conversou com a equipe de O Liberal e encara a situação com tristeza e apreensão. O mandatário remista reclamou da forma como tudo foi conduzido e afirmou que isso pode prejudicar o clube em competições futuras, pela falta de calendário.

“Nós encaramos com tristeza e apreensão. Tristeza pois tiveram aí vários meses para julgar e resolver essa situação e isso foi prolongando, prolongando e agora, na véspera da nossa estreia no campeonato, vem a paralisação pelo assunto não ser julgado como poderia. Apreensivo pois estamos há mais de 40 dias nos preparando para a competição, calendário é apertado e teremos outras competições e esse atraso vai fazer com que a equipe jogue em um intervalo melhor, afetando o desempenho da equipe”, disse.

Fábio Bentes citou ainda o adiamento do início do Campeonato Paraense em uma semana, já que a data de abertura das competições estaduais estava prevista para os dias 14 e 15 de janeiro. O mandatário teme que isso prejudique o Remo em jogos nacionais.

“Estamos no limite. O Parazão era para ter iniciado na semana passada, pela tabela da CBF, a primeira data era o fim de semana anterior. Já houve uma decisão de começar na segunda data CBf, pelo número de rodadas que teria e dar mais tempo para os clubes se prepararem, ok, no congresso técnico prevaleceu essa decisão. Agora uma decisão judicial adia mais uma semana e aí vai atrasando o calendário e isso vai prejudicar nas competições nacionais”, finalizou.

Nesse primeiro semestre, além da disputa do Campeonato Paraense, o Remo ainda estará na Copa Verde, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série C, competição que é a mais importante do clube na temporada 2023, em que o Leão Azul tenta retornar à Série B do Brasil.