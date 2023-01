Após suspensão do Parazão 2023, Remo paralisa venda de ingressos para partida contra o Independente

O Remo informou que as vendas de ingresso para a partida contra o Independente de Tucuruí, inicialmente marcada para ocorrer neste sábado (21), no Baenão, foram paralisadas. A decisão foi tomada pela diretoria do Leão Azul depois que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu, nesta sexta-feira (20), o início do Campeonato Paraense de 2023.

Apesar de anunciar a paralisação da venda de ingressos, o Remo ainda não se pronunciou oficialmente sobre a suspensão. No momento, a Federação Paraense de Futebol (FPF) convocou uma reunião de emergência para debater o futuro do Campeonato.

Entenda o caso

Plenária do TJD decide pela anulação de punição a jogadores (Sidney Oliveira)

O Campeonato Paraense de 2023 está adiado e sem data para ser iniciado. Uma liminar do STJD determinou a paralisação do torneio a pedido do Paragominas, que, rebaixado no Parazão do ano passado, pleiteia o retorno à elite do estadual alegando irregularidades.

Após serem expulsos e punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por atos de indisciplina praticados quando jogaram a Segundinha pelo Itupiranga, em 2021, Guga e Hatos jogaram por outros clubes no Parazão de 2022 e não cumpriram as devidas suspensões apenadas pelo TJD/PA. O primeiro pegou dois jogos e cumpriu um, enquanto o segundo teve ampliada para cinco jogos e também cumpriu um.

No dia 20 de outubro, o Pleno do Tribunal decidiu, por unanimidade, anular todas as decisões até então divulgadas pelo TJD/PA e pedir novo julgamento, o que foi feito em 20 de dezembro do ano passado. O TJD manteve o Paragominas rebaixado e multou o Itupiranga em R$ 30 mil, por ter esquecido de notificar os jogadores sobre as referidas punições. Apesar da nova derrota, o Paragominas não desistiu do caso e entrou com novo recurso no STJD.

Remo no Parazão

Remo venceu o Tesla em um dos amistosos antes do Parazão (Filipe Bispo / O Liberal)

O Remo é o atual campeão paraense e, por conta disso, faria a abertura do torneio neste sábado. Antes do início do torneio, o Leão realizou dois amistosos, com presença de público, no estádio Baenão. No primeiro, a equipe azulina goleou o Tesla por 4 a 0. No segundo, o Time de Periçá empatou em 1 a 1 com o Caeté.

O Leão está no Grupo A do estadual, ao lado de Itupiranga, Bragantino-PA e Caeté.