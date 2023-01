Parazão 2023 suspenso: paralisação do campeonato foi motivada por confusão de datas de férias do TJD

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), Jeff Lauder, disse que, a partir da próxima segunda-feira (23), vai "dar impulso" ao processo que motivou a suspensão do Campeonato Paraense de 2023. O torneio, que começaria neste sábado (21), foi paralisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20).

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do TJD-PA disse que o "impulso" dado será a publicação do acórdão de um julgamento, realizado no dia 19 de dezembro, que manteve o rebaixamento do Paragominas à Segunda Divisão do Parazão. O documento, juntamente com o processo do time do sudeste do Pará, será enviado na segunda para o pleno do STJD. A partir disso, o Superior Tribunal poderá julgar a suspensão do Parazão.

Mesmo que o processo que determinou o rebaixamento do Paragominas à Segundinha tenha sido julgado a mais de um mês no TJD-PA, o acórdão do julgamento não havia sido publicado oficialmente. No dia seguinte à decisão, o Tribunal entrou de recesso até o dia 20 de janeiro.

Os juízes da casa decidiram publicar o acórdão apenas no retorno das atividades, no dia 23 de janeiro. No entanto, o espaço de mais de um mês entre o julgamento e a publicação abriu precedente para que o Jacaré solicitasse a suspensão do estadual.

Em entrevista, Jeff Lauder disse que o TJD-PA voltará às atividades normais na segunda e que publicará o acórdão assim que possível. Ele também disse que, até a publicação deste documento, o campeonato deve permanecer suspenso.

"A partir de segunda-feira, vamos publicar o acórdão da decisão. A partir disso, vamos encaminhar o processo, juntamente com o recurso do Paragominas, para que seja submetido à apreciação do STJD. Enquanto não for julgado o mérito desse recurso voluntário interposto pela equipe do Paragominas o Campeonato Paraense ficará suspenso", explicou Jeff Lauder.

Entenda o caso

O Campeonato Paraense de 2023 está adiado e sem data para ser iniciado. Uma liminar do STJD determinou a paralisação do torneio a pedido do Paragominas, que, rebaixado no Parazão do ano passado, pleiteia o retorno à elite do estadual alegando irregularidades.

Após serem expulsos e punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por atos de indisciplina praticados quando jogaram a Segundinha pelo Itupiranga, em 2021, Guga e Hatos jogaram por outros clubes no Parazão de 2022 e não cumpriram as devidas suspensões apenadas pelo TJD/PA. O primeiro pegou dois jogos e cumpriu um, enquanto o segundo teve ampliada para cinco jogos e também cumpriu um.

No dia 20 de outubro, o Pleno do Tribunal decidiu, por unanimidade, anular todas as decisões até então divulgadas pelo TJD/PA e pedir novo julgamento, o que foi feito em 20 de dezembro do ano passado. O TJD manteve o Paragominas rebaixado e multou o Itupiranga em R$ 30 mil, por ter esquecido de notificar os jogadores sobre as referidas punições. Apesar da nova derrota, o Paragominas não desistiu do caso e entrou com novo recurso no STJD.