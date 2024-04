Em boa fase no Palmeiras, Rony vira líder em assistências e participações em gols na Libertadores

Jogando fora de casa, na altitude de Quito, Equador, o Palmeiras conquistou uma importante vitória, de virada, por 3 a 2, sobre o Independiente del Valle-EQU, em um confronto válido pela 3ª rodada da Libertadores. Parte do triunfo se deve a atuação de destaque do centroavante Rony, que agora lidera um ranking respeitável na competição intercontinental.

O atacante tem desempenhado um papel crucial para a equipe paulista. Ele se tornou nada menos que o líder em assistências e participações em gols nas últimas cinco edições da Libertadores.

Conforme o levantamento realizado pelo site Sofascore, Rony marcou 21 gols e ofereceu 15 assistências em suas últimas 44 partidas no torneio. Em média, ele contribui com 0,81 gols por jogo.

Além disso, o jogador finalizou 112 vezes, com 55 desses chutes em direção à meta adversária. Durante o mesmo período, ele criou 14 grandes oportunidades de gol.

A boa fase do atleta acompanha a equipe, que vem fazendo uma boa temporada nos primeiros meses de 2024. Até aqui, o Verdão já ergueu a taça do Campeonato Paulista após vencer o Santos, sem contar que segue liderando o Grupo F na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa o 11º lugar, com quatro pontos em três jogos.

VEJA MAIS



As boas exibições em campo acompanham o atleta desde a sua chegada ao clube paulista. Desde a primeira temporada, em 2020, o jogador vem sendo peça decisiva nas últimas conquistas, fato corroborado pelos números. Em cinco temporadas, o craque acumula 242 jogos e 63 gols.

Com Rony à disposição, o Palmeiras volta a jogar na próxima segunda-feira, contra o São Paulo, às 20 horas (horário de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão.