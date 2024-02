Pelo Paulistão, torcedor do Santo André invade gramado e dá carrinho em Rony, que desvia; vídeo

Palmeiras e Santo André empataram nesta segunda-feira (12) em 1 a 1, pela 7ª rodada do Paulistão. Durante a partida, realizada no estádio Bruno José Daniel, um momento inusitado desviou os holofotes da partida para o desespero de um torcedor do Gigante do ABC que invadiu o gramado de jogo e tentou aplicar um carrinho do atacante Rony.

A cena foi rápida, mas acabou registrada pelos celulares nas arquibancadas do estádio. Enquanto a partida parecia aguardar o retorno, um torcedor pulou o alambrado e correu em direção ao paraense, acompanhado de perto por três seguranças, que não conseguiram alcançá-lo.

Ao chegar perto do centroavante, o torcedor mergulhou em uma espécie de carrinho, que chegou bem próximo do atleta. No exato momento, Rony deu um salto para trás e fez um gesto com as mãos para acalmar o invasor. O torcedor do Santo André acabou levado e a partida transcorreu até o apito final, que manteve a liderança do Verdão no grupo B do campeonato, com 13 pontos.