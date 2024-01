Diego Costa é oferecido ao Palmeiras, mas clube descarta possibilidade de contratação

O atacante Diego Costa teve seu nome oferecido ao Palmeiras. No entanto, o clube alviverde não demonstrou interesse em abrir conversas e descartou a possibilidade de contratar o jogador, que defendeu o Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Segundo informações apuradas pela reportagem do GE de São Paulo, o nome do atacante chegou à diretoria palmeirense por meio de intermediários. Porém, a presidente Leila Pereira avaliou que Diego Costa não se encaixa no perfil do clube, principalmente devido à idade, que é de 35 anos.

Nos últimos anos, o Palmeiras tem direcionado suas contratações para jogadores mais jovens, na faixa etária de 24 a 26 anos. As três últimas aquisições do clube - Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Aníbal Moreno - seguem essa estratégia.

Além disso, a diretoria do Palmeiras concorda que Diego Costa não conseguiu se firmar nos seus últimos clubes no Brasil, Atlético-MG e Botafogo, devido a problemas de relacionamento. Diante dessa análise, o atacante não seria considerado um nome ideal para integrar o grupo palmeirense neste momento.

Outro ponto destacado é a baixa efetividade de gols nos últimos anos por parte de Diego Costa. Nas últimas três temporadas, ele participou de 66 partidas, tendo marcado apenas 11 gols.

Diante dos pontos negativos levantados, o Palmeiras decidiu não prosseguir com qualquer negociação envolvendo o atleta. No entanto, o clube continua ativo no mercado em busca de reforços para fortalecer o setor ofensivo da equipe.