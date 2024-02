Homem é preso após arremessar garrafa no ônibus do Palmeiras; vídeo

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após arremessar uma garrafa de vidro contra um ônibus da delegação do Palmeiras, na noite do último sábado (3). O clube chegava a Belo Horizonte, Minas Gerais, onde enfrentará o São Paulo, no estádio Mineirão, neste domingo (4).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento que o objeto atinge o veículo. Uma pessoa filmava de dentro do ônibus a movimentação da rua, no bairro Savassi, quando um homem de camiseta preta se posicionou para jogar a garrafa.

O impacto do objeto de vidro quebrou a janela do ônibus. O Palmeiras registrou um boletim de ocorrência, e o suspeito acabou preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). De acordo com a PM, o caso não é de uma torcida organizada atacando a outra, mas de um torcedor que agiu sozinho.

“A PMMG esclarece, ainda, que o trajeto determinado pela escolta era o único possível, em virtude dos eventos carnavalescos, e o efetivo utilizado, para esse fim, está dentro do previsto para os grandes clássicos”, disse, em nota ao Metrópoles.

Supercopa Rei

Nesta partida de domingo, a Supercopa Rei do Brasil coloca frente a frente o vencedor do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, e o ganhador da Copa do Brasil, São Paulo.

O alviverde luta pelo bicampeonato (em 2023, o time superou o Flamengo durante disputa em Brasília), enquanto o Tricolor Paulista tenta o título inédito.