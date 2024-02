Supercopa Rei 2024: Palmeiras e São Paulo decidem título no Mineirão; veja as escalações

Neste domingo (4), às 16h, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG), será palco da Supercopa Rei 2024, a primeira grande decisão da temporada. Palmeiras e São Paulo entram em campo com um retrospecto impressionante, ambos invictos após quatro jogos, com três vitórias e um empate, além de sete gols marcados e quatro sofridos para cada time.

VEJA MAIS

O Alviverde, atual campeão da Supercopa após vencer o Flamengo em 2023 por 4 a 3, chega ao confronto com boas lembranças do Mineirão, onde conquistou o Brasileirão de 2023. O São Paulo, por sua vez, também tem história no estádio, conquistando seu primeiro título do Brasileirão em 1977 no mesmo local.

Prováveis escalações:

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga, Piquerez; Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington; Pablo Maia, Alisson, Luciano; Wellington Rato, Lucas (James Rodríguez ou Galoppo) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

A partida é significativa para o São Paulo, pois representa a chance do técnico Thiago Carpini conquistar seu primeiro título, após assumir o cargo deixado por Dorival Júnior, agora à frente da Seleção Brasileira. Já o Palmeiras, bicampeão consecutivo no Brasileirão, busca manter sua hegemonia e revalidar o título da Supercopa do Brasil. A expectativa é de um clássico emocionante, envolvendo duas das maiores torcidas do país.