Nova camisa do Palmeiras faz homenagem aos 110 anos do clube em 2024; imagens

Nesta sexta-feira, o Palmeiras revelou os uniformes que serão usados pela equipe ao longo da temporada de 2024. A estreia desses modelos está programada para o clássico contra o Santos no próximo domingo (28), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Os dois uniformes de jogo são baseados na campanha "O que nos torna família", que destaca o sentimento de pertencimento, luta e amor compartilhados que unem os torcedores do Palmeiras em uma única família palestrina.

Os novos uniformes celebram os 110 anos do clube e os troféus conquistados durante a parceria com a fornecedora de material esportivo, a Puma. Desde 2019, foram 11 grandes conquistas com o elenco principal, incluindo títulos como Paulistão, Brasileirão, Conmebol Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Florida Cup.

Pela primeira vez, os uniformes apresentam três emblemas históricos do Palmeiras, referindo-se aos 110 anos do clube. O primeiro escudo do Palestra Italia (criado em 1914) aparece de forma inédita nos uniformes do clube. Além disso, a Cruz de Savoia (1916), símbolo da Casa Real Italiana, e o P (1942), que foi o primeiro escudo a refletir a mudança do nome do time para Palmeiras, completam os emblemas. A iniciativa busca honrar a tradição do clube e reforçar o vínculo com a sua rica história.

Nova camisa do Palmeiras: imagens

nova camisa palmeiras uniforme 2024 Divulgação/Puma Divulgação/Puma Divulgação/Puma Divulgação/Puma Divulgação/Puma Divulgação/Puma Divulgação/Puma Divulgação/Puma Divulgação/Puma Divulgação/Puma