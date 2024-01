Leila anuncia renovação de contrato de Palmeiras com Abel Ferreira até 2025

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou nesta terça-feira (16) a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira até o fim de 2025. O comunicado foi feito durante entrevista coletiva na Academia de Futebol.

“Renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até o final de 2025. Era um desejo muito grande meu de manter esse treinador tão vencedor que está há tanto tempo conosco. É uma grande notícia para o nosso torcedor e para toda a instituição. Ele acredita na continuidade do nosso projeto e, esse ano, vamos continuar fortes, sempre lutando pelo maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, mas seremos protagonistas sempre, mantendo nosso elenco e dando segurança ao trabalho de todos os nossos profissionais”.

"Esta gestão se deve a esse trabalho profissional, transparência e pela continuidade. Muitas pessoas perguntam sobre contratação, e meu foco sempre foi manter nossos profissionais. Eu acho que o grande reforço do Palmeiras é esse".

Abel e Palmeiras tinham um acordo verbal para a prolongação do contrato. As negociações, inclusive, começaram antes de o português entrar de férias. O treinador chegou a visitar o Al Saad, do Qatar, mas optou pela permanência no Alviverde. Com a renovação, Abel está garantido na disputa do Mundial de clubes de 2025, que ocorre entre junho e julho.