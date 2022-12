Após longa negociação, Dudu, enfim, renova com o Palmeiras e fica até 2025; entenda

Depois de alguns meses de negociação, o Palmeiras renovou o contrato com o atacante Dudu. Em uma reunião nesta sexta-feira (23), na Academia do Futebol, foi sacramentada a prorrogação do vínculo do camisa 7.

Pelo antigo acordo, o fim da parceria trabalhista se encerrava no fim de 2023, mas agora passa a ter validade até o final de 2025. No contrato, há uma cláusula que prevê uma renovação automática até o fim de 2026, de acordo com a meta de jogos.

Agora, ele terá que disputar pelo menos 50% das partidas em que estiver apto no último ano de contrato com o Verdão. A renovação já vinha sendo discutida entre a diretoria palmeirense e estafe do atleta há vários meses.

Detalhes

O Palmeiras queria e conseguiu colocar uma cláusula, onde Dudu estivesse presente em 50% dos jogos na temporada anterior, de 2025. Em contrapartida, Dudu venceu a batalha sobre como o cálculo seria feito. Será em cima dos jogos que o atleta tiver condições de atuar, e não levando em consideração o total de partidas.

Por parte do jogador, havia sido sugerido um número menor, de 15% dos jogos, mas a proposta não foi aceita pelo clube.

Dudu está no time desde o início de 2015 e atualmente tem 30 anos de idade. Ele havia sido emprestado para o Al Duhail, do Catar, no segundo semestre de 2020, mas voltou ao clube em maio do ano seguinte.

Ao todo, Dudu tem 401 jogos disputados e nove títulos conquistados com o Palmeiras, estando entre os maiores da história palmeirense. É o único tricampeão do Brasileiro, considerando a atual geração.