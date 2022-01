Rony nega problemas com Dudu após troca de numeração no Palmeiras: 'Camisa é do clube'

O paraense Rony, atacante do Palmeiras, falou sobre a oportunidade de usar a camisa 10 do Verdão na próxima temporada. O jogador, que antes usava a 7, "entregou" a numeração para Dudu, ídolo da torcida. Sobre essa mudança de camisas, Rony tratou de eliminar possíveis desentendimentos com o colega de equipe.

"Aos maldosos, não criem problema que não existe com o Dudu. Ele pediu ao Anderson Barros a camisa, que me perguntou se existia possibilidade de entregá-la. Concordamos com a proposta do Palmeiras e cedemos, porque a camisa 7 não é minha, ela é do clube", disse Rony em uma postagem nas redes sociais.

Sobre a camisa 10, Rony falou estar "honrado" em receber a numeração. Ele, inclusive, relembrou outros ídolos palmeirenses que usavam o uniforme.

"Sei que a camisa 10 normalmente é usada por jogadores com características diferentes da minha, mas agora tenho essa difícil missão de orgulhar nomes como Ademir da Guia, Edu Manga, Alex, Djalminha, entre tantos outros", comentou.

O Palmeiras se reapresenta no dia 5 de janeiro na Academia de Futebol, onde se prepara para a temporada de 2022. O desafio mais próximo do Verdão será a conquista do título do Mundial de Clubes, que ocorre em fevereiro.

Veja o texto de Rony na íntegra