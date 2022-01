Novo camisa 10 do Palmeiras, Rony se iguala a ídolos do clube; veja a lista

O Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores, anunciou mudanças na numeração do uniforme para a temporada 2022. De acordo com o clube, o atacante Dudu, que vestia a camisa 43, passará a atuar com o número 7. Por conta disso, o paraense Rony, antigo dono da numeração, passará a usar a mítica camisa 10.

Rony é o primeiro paraense a vestir a 10 de verdão. Com isso, o jogador entra em uma seleta lista de craques que puderam usar a tradicional camisa do maior campeão do Brasileirão.

Veja quais foram os outros jogadores que jogaram com a camisa 10 do Palmeiras:

Ademir da Guia

Considerado por muitos torcedores como o maior ídolo do clube, Ademir foi o líder da era de ouro palmeirense nos anos 1960 e 1970. Com a camisa do verdão, o meia venceu cinco campeonatos paulistas e cinco Brasileirões. O jogador também atuou por mais de 10 anos na seleção brasileira, fazendo dupla com Pelé.

Alex

Camisa 10 do Palmeiras no primeiro título da Libertadores do clube, Alex se destacava pela inteligência e técnica. Foram duas passagens pelo Verdão, com 243 jogos, 121 vitórias, 65 empates, 57 derrotas e 77 gols marcados.

Djalminha

Habilidoso, rápido e inteligente, Djalminha foi camisa 10 de um Palmeiras histórico na década de 1990, que venceu o Paulistão de 1996. Mesmo com passagem curta, de dois anos, o meia conseguiu deixar sua marca no clube, com 47 gols em 88 jogos.

Evair

Conhecido por vestir a 9 no Verdão, Evair chegou a usar a camisa 10 em algumas oportunidades. Ídolo histórico do clube, o atacante é um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras, com 126 gols em 245 jogos.

Juninho Paulista

Também conhecido pela técnica refinada, Juninho foi peça importante do Palmeiras nos anos 2000. O jogador ajudou a reerguer o clube após o primeiro rebaixamento à Série B em 2003. Em duas temporadas pelo Verdão, o meia atuou em 68 partidas e marcou 20 gols.

Valdívia

Amado por uns e odiado por outros, Valdívia deixou sua marca com a camisa 10 do Palmeiras. O chileno foi o destaque técnico do Verdão durante suas duas passagens, apesar de poucos títulos.