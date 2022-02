Com show de Dudu, Palmeiras vence Al Ahly e conquista vaga na final do mundial de clubes

Verdão na final! O Palmeiras não deu sopa para o azar e venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, na tarde desta terça-feira (8), gols de Raphael Veiga e Dudu, no Estádio Al Nahyan, nos Emirados Árabes Unidos. Com a vitória, a equipe alviverde se classificou para a final do Mundial de Clubes da FIFA. O time do técnico português Abel Ferreira aguarda quem passar de Chelsea, da Inglaterra, e Al Hilal, da Árabia Saudita.

O primeiro gol do Palmeiras veio aos 39 minutos. O meia Dudu com um toque deixou o meia Raphael Veiga cara a cara com o goleiro. O jogaodor bateu cruzado e bateu o goleiro adversário para abrir o placar.

No segundo tempo, o meia Dudu, principal nome da noite, apareceu novamente. O jogador recebeu no meio de campo, avançou pela direita, invadiu a área e chutou forte, no alto, para não dar chances ao goleiro do Al Ahly.

O atacante paraense Rony esteve envolvido na única expulsão da partida. O jogador Ayman Ashraf deu uma entrada dura e recebeu amarelo. Porém, o VAR chamou o árbitro para rever a jogada. Após a revisão, o atleta do Al Ahly foi expulso.

Al Hilal e Chelsea ocorre na quarta-feira (9), às 13h30, no Estádio Al Nahyan.