Rony, do Palmeiras, pode se tornar o primeiro paraense campeão mundial de clubes a entrar em campo

Atual bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, o atacante paraense Rony pode se tornar mais um paraense a conquistar o Mundial de Clubes da FIFA. Nesta terça-feira (8), às 13h30, o Verdão encara o Al Ahly, do Egito, pelas semifinais do torneio. Caso se classifique, o clube de Rony encara o vencedor de Chelsea e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Até então, o atacante paraense Luis Mário, pelo Corinthians em 2000, foi campeão, porém, não entrou em nenhuma das partidas do Timão. Já o lateral-direito Pará e o meia Paulo Henrique Ganso, ambos no Santos de 2011, chegaram à final do Mundial. Porém, o Peixe foi goleado na decisão pro 4 a 0 pelo Barcelona de Messi. Rony, natural de Magalhães Barata, interior do estado paraense, tem a chance de se consagrar ainda mais na carreira.