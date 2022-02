Mundial de clubes: Endrick aposta no título do Palmeiras, com direito a gol de Rony

O atacante Endrick, da base do Palmeiras, disse em entrevista ao SBT, nesta segunda-feira, que aposta na conquista do título mundial pelo alviverde. O Verdão embarca para os Emirados Árabes nesta quarta-feira, em busca da conquista inédita.

Segundo ele, o time paulista tem plenas condições de erguer a taça mais cobiçada entre os clubes, e aposta numa vitória na final da competição, com direito a gol do paraense Rony. “Com certeza (será campeão), vou torcer bastante, se Deus quiser, vamos ser sim. Um gol do Dudu e outro do Rony, com o Weverton fechando o gol, vai ser 2 a 0”, arrisca.

O Palmeiras entra no mundial na fase semifinal e o primeiro confronto será no dia 8, contra o vencedor de Al Ahly ou Monterrey. Na outra partida, o Chelsea encara o vencedor de Al Hilal ou Al Jazira ou AS Pirae.

Aos 15 anos, e já considerado uma grande promessa do Palmeiras, o jogador estava ansioso com a possibilidade de jogar o mundial, mas concorda com a decisão do técnico Abel Ferreira, em não utilizá-lo, haja vista que o atleta não possui contrato profissional. No entanto, ele irá aguardar o momento certo para defender o time.

“Claro que eu gostaria bastante de ir pro Mundial, mas eu sabia que era difícil por conta da minha idade, o Abel está super certo em estar me segurando, mas claro que eu queria, né? É uma diversão minha jogar futebol, eu ia me divertir bastante, mas já que eu não vou, vou torcer bastante”.

Apesar da pouca idade, Endrick sinaliza voos altos nos próximos anos e não esconde a admiração que tem por clubes de ponta da Europa, onde provavelmente deve jogar. Entre os clubes interessados, ninguém menos que Barcelona e Real Madrid mostraram interesse, sendo o último mais simpático aos olhos do atleta.

“Como eu sempre falo, eu tenho um carinho por todos os times da Europa, mas o Real Madrid é um time muito grandioso, ganhou muitas Champions”, afirma.