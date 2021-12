Se o Palmeiras for campeão mundial de clubes, Rony se tornará paraense mais vencedor da história

Vencer títulos de grande expressão virou rotina na vida de Rony, ex-Remo e atual atacante do Palmeiras (SP). Jogador chave do clube paulista nas temporadas 20/21, há menos de 15 dias ele conquistou 'A Glória Eterna' e sagrou-se bicampeão da Libertadores, tudo isso em um mesmo ano. O Palmeiras, que até o início de janeiro exaltava apenas uma taça da competição (a de 1999), fez história em 2021 conquistando a América por duas vezes: em 30 de janeiro e no dia 27 de novembro, tendo o paraense como um dos protagonistas.

Rony está na seleção da Libertadores 2021, ao lado de outros quatro companheiros de clube. Foi o artilheiro do Palmeiras na competição e entrou para a história do alviverde ao ser o segundo atleta que mais marcou presença em campo, com 11 gols marcados em apenas duas edições.

"Acredito que ano que vem será o ano (do Mundial do Palmeiras)" - Rony, atacante do Palmeiras.

"O Palmeiras é um time que tem muita tradição, de grande expressão no cenário brasileiro e internacional. É um clube que briga por títulos grandes (Libertadores, Brasileiros, Copa BR), tem muita pressão da torcida e isso me dá uma adrenalina que gosto muito de sentir. Vestir essa camisa é uma honra e ganhar duas Libertadores seguidas é um privilégio e uma emoção que não tem como explicar", detalhou o atacante.

Até então, nenhum paraense foi campeão mundial de clubes. 'Pará' e Paulo Henrique Ganso, no Santos, até chegaram perto, mas caíram diante do 'todo-poderoso' Barcelona de Lionel Messi e companhia; Yago Pikachu, hoje no Fortaleza, disputou uma Libertadores pelo Vasco, mas sem chegar perto de disputar o título; Giovani, que brilhou no Santos, chegou a ser vice-campeão do mundo com a Seleção Brasileira, mas também não alcançou o tão cobiçado Mundial de Clubes.

"Esse título é muito esperado por todos do Palmeiras. Tivemos uma experiência que não foi como queríamos no início deste ano, mas, acredito que 2022 será 'o ano'. Vamos lá para uma grande competição, vamos fazer história e esperamos trazer o título. Vai ser para mim uma honra, um privilégio levar o nome do Pará comigo", complementou o atacant, que em todas as suas conquistas "se veste" com a bandeira do Estado durante as comemorações.

Leila Pereira, a primeira mulher presidente do Palmeiras

Para tentar ganhar o título, Rony aposta na força do elenco e também em uma torcedora em especial: Leila Pereira, eleita a primeira mulher presidente do Palmeiras e uma torcedora 'enlouquecida' pelo Clube. Desde que ela chegou, em 2015, trazendo a parceria com a financeira Crefisa, o time alviverde conquistou diversos títulos e ela foi uma das apoiadoras na contratação de Rony.

Leila Pinheiro ao lado do último presidente do Verdão, Maurício Galiotte (César Greco/Ag. Palmeiras)

"Temos uma relação incrível com a 'Tia Leila'. É uma grande mulher, que gosta de investir no clube, ajudou muito o presidente que saiu, que é uma pessoa a quem tenho muito o que agradecer. Tia Leila quer fazer história, deixar o legado dela e acredito que dará o máximo para ganhar muitos títulos, e esse mundial. O Palmeiras vive de títulos e sem dúvida nenhuma ela está com sede disso", revelou.