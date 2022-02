Palmeiras x Al Ahly: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (8/02) pelo Mundial de Clubes

As equipes Palmeiras x Al Ahly entram em campo nesta terça-feira (08/02) para disputar as semifinais do Mundial de Clubes. A partida está programada para começar às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Palmeiras x Al Ahly?

A partida Palmeiras x Al Ahly pode ser assistida pela Band e os streamings Bandsports e Bandplay, bem como pelo site da Band, a partir das 13h30.

Como Palmeiras x Al Ahly chegam para o jogo?

Atualmente, o Palmeiras lidera o Grupo C do Campeonato Paulista, com 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e apenas 1 gol sofrido.

Al Ahly é o atual líder do Campeonato Egípcio, com 6 vitórias, 1 derrota, 19 gols marcados e 7 gols sofridos.