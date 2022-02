Veja a escalação do Palmeiras para a estreia no Mundial de Clubes

A tarde está em clima de decisão e o país todo aguarda para a grande estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA 2021. O Verdão e o Al Ahly já estão concentrados e aguardam para o início do jogo, que será às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Veja quais jogadores foram escalados para a partida:

Qual a escalação do Palmeiras no Mundial de Clubes 2021?

O Verdão entrará em campo com:

Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Rony e Dudu.

Já o Al Ahly, do técnico Pitso Mosimane jogará com:

Ali Lotfi; Karim Fouad, Yasser Ibrahim e Rami Rabia; Mohamed Heny, Aliou Dieng, Mohamed Afsha e Maaloul Ali; Ahmed Abdelkader e Hussein El Shahat; Taher Mohamed.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web, Heloá Canali)