São Paulo vence Corinthians na Neo Química Arena e quebra tabu de quase 10 anos

O São Paulo quebrou um tabu ao vencer o Corinthians na Neo Química Arena após quase 10 anos e 18 confrontos (11 derrotas e sete empates). Nesta terça-feira (30), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, o Tricolor superou o Timão por 2 a 1, com gols de Calleri e Luiz Gustavo. Arthur Sousa marcou o gol de honra para o Alvinegro.

Aos 20 minutos de partida, a equipe comandada por Thiago Carpini abriu o placar. Wellington Rato fez um belo lançamento, Calleri dominou a bola, invadiu a área e, com o pé esquerdo, chutou no canto esquerdo de Cássio.

A situação do Corinthians complicou-se não muito tempo depois, aos 43 minutos. Após uma disputa de bola com Luciano, Caetano usou o braço e, após revisão do VAR, o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo mostrou o cartão vermelho para o defensor corintiano. Ao término da primeira etapa, o argentino alertou sobre a vantagem numérica, que deveria ser explorada nos 45 minutos restantes.

"Acho que faz três jogos que a gente vem aqui no primeiro tempo e domina. Agora, só precisamos mudar o jeito do segundo tempo. Com um a mais, temos que buscar o segundo gol. As últimas vezes eles saíram com mais vontade e empataram o jogo. Mas este ano tem que ser diferente. Estamos confiantes e jogando bem. Precisamos caprichar um pouco mais para fazer o gol", disse.

As palavras do atacante foram certas. Na segunda etapa, a vantagem aumentou. Apenas seis minutos depois, Wellington Rato deu outra assistência. Após um escanteio, Luiz Gustavo cabeceou e marcou.

No final, aos 45 minutos, após uma cobrança de falta na área, Raul Gustavo ajeitou e Arthur Sousa, destaque do Timão no título da Copinha, marcou um belo gol para diminuir o placar, sem evitar, no intento, o incômodo revés em casa.