Provável novo lateral do Corinthians fará 'mudança de nome', entenda

O lateral Matheuzinho pediu para mudar de nome em sua chegada no Corinthians e passará a se chamar Matheus França, segundo o ge. Jogador do Flamengo e contratado junto ao Londrina como Matheuzinho, o atleta entende que a chance de transferência ao Timão pode ser o divisor de águas de sua carreira, sendo uma grande oportunidade para isso.

Ele pediu para ser chamado de Matheus França, seu nome e sobrenome, no Corinthians. Vale lembrar que o Flamengo tem exatamente um jogador de mesmo nome, o meia Matheus França, promessa do clube que chegou a ser titular em alguns jogos de 2023.

Matheuzinho, agora Matheus França, entende que viverá uma nova fase de sua carreira, sendo “mais experiente” e mostrando um lado “mais maduro”, além de passar por uma mudança de comportamento.

Em suas redes sociais, o lateral já não usa mais seu nome no diminutivo, trocando Matheuzinho por Matheus França em sua biografia e tendo @matheus34 como identificação na rede social.

“Atitude, foco e trabalho sempre…”, publicou o lateral, agora Matheus França, em sua última publicação, ainda como jogador do Flamengo.

A tendência é que ele seja anunciado pelo Corinthians nos próximos dias e passe a ser relacionado por Mano Menezes.

Do Flamenfo para o Corinthians

O lateral de 23 anos foi descoberto pelo Londrina e se profissionalizou em 2018, fazendo 20 partidas pelo time titular do Tubarão antes de se transferir para o Flamengo em 2019. Ele ingressou no sub-20, mas foi para o time de cima do Fla, sendo utilizado em 2020. Disputou 150 partidas ao longo de quatro temporadas com o time, marcando quatro gols e dando 22 assistências. Deixa o clube por empréstimo para ser reserva de Fagner no Corinthians.