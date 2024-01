Mano Menezes alerta para erros do Corinthians: “Repercussão de Tragédia”

O técnico Mano Menezes declarou que o Corinthians passa por um processo de reformulação que pode explicar as duas derrotas em sequência no Campeonato Paulista. A última ocorreu neste sábado, 27, para o São Bernardo pela terceira rodada do campeonato estadual.

“Realmente estamos em um processo de construção, diria, porque praticamente é um time novo na íntegra. Temos dois, três, quatro remanescentes. Então os primeiros passos têm sido mais difíceis do que a parte externa, o torcedor, esperava. É uma segunda derrota que não precisava ter acontecido. Jogo mais difícil para jogar foi contra o Guarani, criou mais dificuldades táticas para a gente, teve controle em todos os momentos. Nos jogos seguintes isso não aconteceu, mas cometemos erros semelhantes nas duas partidas e por isso perdemos”, afirmou.

“Quando tomamos o gol, estávamos com um a mais e tomamos dois contra-ataques, precisava ter mais calma. Tivemos dificuldade para entrar no bloco defensivo do São Bernardo. Ficamos com um homem a mais e não deixamos o adversário entrar. Nessa hora tem que jogar naquele bloco defensivo, nossa chegada de área carece de uma presença mais certa. Precisamos encher mais a área para criar dificuldades numericamente, para pegarmos sobra de uma bola, se não fica cômodo, eles controlaram bem isso. Isso podemos fazer melhor, independente da nossa construção de equipe”, completou o técnico.

Com três pontos, um a menos que o líder Bragantino, o Timão pode ser ultrapassado em caso de vitória do Mirassol sobre o Novorizontino neste domingo, 28.