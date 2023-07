Mano Menezes é demitido do Internacional, anuncia o clube

O Internacional informou, nesta segundafeira (17), que Mano Menezes não é mais o treinador da equipe gaúcha. Desde abril de 2022 no clube, o técnico fez parte de 81 jogos, 39 vitórias, 28 empates e 14 derrotas.

Confira a nota do clube na íntegra:

O Sport Club Internacional comunica a saída do técnico Mano Menezes. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo.

Anunciado em abril do ano passado, Mano esteve no cargo por mais de um ano. Na temporada 2022, comandou o time em uma campanha sólida dentro do Campeonato Brasileiro, disputando o título da competição e terminando com a melhor campanha do Inter nos pontos corridos, com 73 pontos. Também com Mano, o Colorado passou 325 dias sem derrota no Beira-Rio, com 27 partidas e 20 vitórias. Série interrompida no mês de maio.