Antes de 'partir' para Mano Menezes, Corinthians sondou o técnico Tite por quatro vezes; entenda

O Corinthians sonhava com Tite como técnico desde o início da temporada, mas suas quatro tentativas anteriores fracassaram, e agora Mano Menezes emerge como a opção principal. Após uma quarta-feira repleta de indefinições e com Tite se aproximando do Flamengo, o Timão teve que explorar uma alternativa.

O clube se viu sem treinador desde a tarde de quarta-feira passada, quando Vanderlei Luxemburgo foi desligado oficialmente. A demissão não só refletiu insatisfação com o desempenho, mas também se alinhou com as negociações com Tite, uma tentativa de avançar na contratação, já que o ex-técnico da seleção brasileira sempre preferiu negociar com clubes que não têm treinador.

Foi um dia cheio de expectativas para a torcida corintiana, que clamava por Tite nas redes sociais, mas até o momento nada foi concretizado. Naquela noite, dirigentes do Flamengo jantaram com Tite em um restaurante do Rio de Janeiro, mesmo com Jorge Sampaoli ainda ocupando o cargo.

Essa foi a quarta tentativa do Corinthians de trazer Tite de volta. A primeira investida aconteceu no final de 2022, mas era inviável, pois Tite estava envolvido com a Copa do Mundo e não tinha planos de retornar ao Brasil imediatamente. Fernando Lázaro assumiu o cargo naquela época. O presidente Duilio Monteiro Alves chegou a expressar seu desejo de trabalhar novamente com Tite.

SAIBA MAIS



Em abril, Lázaro foi demitido, e Tite foi procurado novamente pelo Corinthians antes da contratação de Cuca. No entanto, ele optou por aguardar a janela de transferências em busca de uma oportunidade na Europa, que não se concretizou. Recentemente, houve outra sondagem enquanto Luxemburgo estava sob pressão, mas nada avançou.

A alternativa do Corinthians agora é Mano Menezes, um velho conhecido que já trabalhou no clube em duas ocasiões e está desempregado desde que deixou o Internacional em julho. Mano vê com bons olhos um projeto a longo prazo, mas não aceitaria um cargo temporário de três meses.

Mano tem uma relação próxima com Andrés Sanchez e é considerado o favorito para 2024, caso o grupo do ex-presidente vença as eleições de novembro e permaneça no poder. A atual diretoria já iniciou conversas com ele.

A notícia da demissão de Luxemburgo pegou os jogadores do Corinthians de surpresa. De acordo com uma fonte consultada pelo ge, a diretoria deixou claro que estava focada em dois nomes, especificamente Tite ou Mano Menezes.

Enquanto o próximo técnico não é definido, o Corinthians está sendo comandado pelos assistentes Fernando Lázaro e Mauro da Silva. Dois treinamentos estão programados no CT Joaquim Grava antes do clássico deste sábado contra o São Paulo, no Morumbi. Três dias depois, o Timão enfrenta o Fortaleza, no Castelão, em uma partida decisiva pela vaga na final da Copa Sul-Americana.