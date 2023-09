Corinthians demite Luxemburgo após empate com Fortaleza na Copa Sul-Americana

O Corinthians anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (27), a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo do comando da equipe principal. A decisão ocorreu um dia após o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, válido pela Copa Sul-Americana.

Luxemburgo encerra sua passagem pelo Corinthians após 38 partidas, acumulando um histórico de 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com um aproveitamento de 48% em quatro meses de trabalho à frente do time. No cenário atual do Campeonato Brasileiro, o Timão ocupa a décima posição.

O adeus do treinador não foi isento de críticas, sendo recebido com vaias por parte da torcida na Neo Química Arena, repetindo episódios semelhantes ocorridos em partidas recentes contra Grêmio e Botafogo. A transição de comando se dá de forma imediata, com Luxemburgo e sua comissão técnica deixando seus cargos.

Veja a nota oficial do Timão:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.

O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras.

A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje.