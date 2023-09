Suposta amante de Cantillo, do Corinthians, grava vídeo na casa do jogador e viraliza; veja

O volante Victor Cantillo, do Corinthians, virou um dos principais assuntos na internet nesta sexta-feira (22). Isso porque, uma suposta amante do jogador divulgou um vídeo onde aparece na casa do colombiano, utilizando apenas um roupão, a mulher mostrou fotos do jogador com a família e a esposa.

Na legenda do vídeo, a mulher escreveu: “Jogador do Corinthians, Cantillo, não se importou muito em me levar para a casa dele, com tudo da esposa”.

Veja o momento:

VEJA MAIS

Cantillo retornou ao Corinthians recentemente, após ficar alguns meses afastado por conta de lesões. Ele chegou ao Timão em 2021, a pedido do então técnico Tiago Nunes, mas perdeu espaço com a saída do técnico e a na era Vanderlei Luxemburgo, e alternou entre bons e maus momentos, no time titular e reserva. O contrato com a equipe vai até o fim de 2023 e não deve ser renovado.