Neymar Jr surge sem aliança em treino após nova polêmica de traição

O jogador de futebol Neymar Jr. foi flagrado, nesta quarta-feira (20), sem sua aliança de compromisso durante o treino. Novamente o atacante do Al-Hilal se envolveu em mais uma suposta traição a Bruna Biancardi, em uma balada. A ausência do anel foi registrada em um vídeo compartilhado pela página L7 Ney.

VEJA MAIS

Neymar e Bruna ostentavam alianças de compromisso desde 2022, mesmo após um breve término e a subsequente reconciliação. A remoção do anel de compromisso, de acordo com alguns fãs do jogador, pode indicar que a relação chegou ao fim definitivo.

(Instagram /@l7.ney)

Em junho, quando surgiram relatos sobre a traição de Neymar com Fernanda Campos, tanto o atleta quanto Biancardi continuaram usando as alianças. Na última terça-feira (19), Bruna Biancardi utilizou suas redes sociais para se pronunciar após fotos do jogador em uma balada na Espanha, acompanhado de duas mulheres, viralizarem. Pelos Stories no Instagram, a influenciadora, que está nos estágios finais de sua gravidez da primeira filha com o atleta, expressou sua decepção. No entanto, enfatizou que, agora, seu foco e preocupação estão inteiramente voltados para a gestação.

Ela escreveu: "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha, e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho".