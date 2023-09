Bruna Biancardi lamenta balada de Neymar: 'Mais uma vez decepcionada'

Bruna Biancardi, que tem um relacionamento amoroso com o jogador Neymar, usou seu perfil no Instagram na tarde desta terça-feira (19), para falar sobre as imagens do atleta em uma balada com duas mulheres. O vídeo está cirulando na web há um dia, após o colunista Léo Dias divulgá-lo.

Na ocasião, Neymar estava em uma boate na Espanha e teria ido ao local acompanhado de alguns amigos.

Depois da grande repercurssão, Bruna falou que está decepcionada, mas com as energias focadas na sua gravidez.

"Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu no seu stories no Instagram.

Essa é a segunda vez que Bruna precisa lidar com divulgações de possíveis traições de Neymar. Em junho deste ano, imagens do jogador com Fernanda Campos caíram na rede. Neymar se pronunciou publicamente sobre o caso e pediu perdão para a mãe da sua filha Mavie, que deve nascer no fim deste ano.

Porém, com a divulgação do vídeo, até o Ney Pai resolveu se pronunciar, dizendo que o jogador é 'solteiro, mas tem um relacionamento'.