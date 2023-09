Pai de Neymar revela que jogador é 'solteiro, mas tem um relacionamento'

Neymar pai não gostou nada de ver o nome do filho envolvido em polêmica após ter sido flagrado em uma boate com duas mulheres. E por isso foi tirar satisfação com o jornalista Léo Dias, que publicou em primeira mão a notícia. “Está solteiro! Ou não”, assim o pai e empresário do Camisa 10 da Seleção Brasileira definiu a relação de Neymar e Bruna Biancardi, que esperam a chegada da primeira filha.

Léo Dias publicou toda a conversa com Neymar pai, que se mostrou uma certa confusão ao falar sobre relação amorosa do filho.

Nas imagens publicadas, Neymar aparece ao lado de duas mulheres em uma balada na boate Sala Apolo, que fica em Barcelona, na Espanha. A festa aconteceu na última quarta-feira (13), ocasião em que o jogador estava de folga após a goleada por 6 x 1 sobre Al-Riyadh.