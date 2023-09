Neymar é titular em empate do Al-Hilal na abertura da Liga dos Campeões Asiática

O início da Liga dos Campeões Asiática não foi promissor para o Al-Hilal. Nesta segunda-feira (18), jogando em casa, a equipe saudita ficou no empate em 1 a 1 com o Navbahor, do Uzbequistão. Mesmo com Neymar começando a partida como titular pela primeira vez, sob o comando de Jorge Jesus, o time não conseguiu uma atuação convincente diante de sua torcida. Tabatadze abriu o placar para os visitantes, e Al Bulayhi, aos 55 minutos do segundo tempo, igualou o marcador após receber uma assistência de Michael.

Classificação atual

No Grupo D da competição continental, ambas as equipes agora têm um ponto cada, ficando atrás do líder Nassaji Mazandaran, do Irã, que venceu o Mumbai City, da Índia, por 2 a 0. Os times líderes de cada grupo avançam para a fase de mata-mata, juntamente com os seis melhores segundos colocados, já que existem 10 grupos nesta fase.

Atuação discreta

Depois de uma estreia impactante saindo do banco de reservas e contribuindo para a vitória por 6 a 1 sobre o Al-Riyadh na Liga Saudita, Neymar, vestindo a camisa 10, começou o jogo e permaneceu em campo durante todo o tempo contra o Navbahor. Ele foi constantemente marcado, conseguiu realizar alguns bons passes, mas teve poucas oportunidades claras de ataque.

No entanto, a presença de Neymar se destacou devido a um momento de frustração no segundo tempo. Aos 13 minutos, quando o Al-Hilal tinha uma falta para cobrar, ele empurrou um adversário e chutou a bola nele, resultando em um cartão amarelo para o brasileiro.

14 Minutos de acréscimo!

A quantidade significativa de tempo acrescentado no segundo tempo chamou a atenção e deu à equipe da casa um período extra para buscar o empate. Após Tabatadze abrir o placar em um contra-ataque apenas seis minutos após o início do segundo tempo, o Al-Hilal conseguiu igualar o placar com o zagueiro Al Bulayhi, que cabeceou uma cruzamento de Michael aos 55 minutos, evitando um revés ainda maior.

Reforços estrangeiros

Na Liga dos Campeões Asiática, cada equipe tem permissão para inscrever apenas cinco jogadores estrangeiros, em contraste com os oito permitidos na Liga Saudita. Como resultado, o goleiro Bono, o zagueiro Koulibaly e o meio-campista Milinkovic-Savic não estavam disponíveis para Jorge Jesus, que optou por preencher as vagas com Rúben Neves, Michael, Malcom, Neymar e Mitrovic.

Próximos compromissos

Líder na Liga Saudita, o Al-Hilal volta à ação no campeonato nacional na quinta-feira, enfrentando o Damac fora de casa, que atualmente está em penúltimo lugar na tabela de classificação. Quanto à Liga dos Campeões, o próximo jogo está agendado para 3 de outubro, contra o Nassaji Mazandaran, no Irã.