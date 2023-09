Após jogos no Mangueirão e no Peru, Neymar estreia pelo Al-Hilal com goleada; vídeo

O atacante Neymar Júnior fez a tão esperada estreia pelo Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, exatamente um mês após seu anúncio oficial. O aguardado momento ocorreu nesta sexta-feira (15), durante o clássico de Riad contra o Al-Riyadh, e ficou marcado por uma impressionante goleada de 6 a 1 a favor da equipe do brasileiro.

Após retornar de um período agitado com compromissos da Data Fifa - incluindo jogo pela Seleção Brasileira no Mangueirão -, Neymar começou a partida no banco de reservas, sob o comando do treinador português Jorge Jesus. Sua entrada em campo ocorreu aos 19 minutos do segundo tempo, quando o placar já apontava uma vantagem de 2 a 0 para sua equipe.

Envolvimento nos gols

Mesmo com a partida já encaminhada, Neymar teve um papel fundamental na construção da goleada, participando ativamente nos quatro gols marcados pelo Al-Hilal desde sua entrada em campo. Seu primeiro toque na bola, aos 23 minutos da segunda etapa, resultou em um passe magistral para Malcom, que ficou cara a cara com o goleiro uruguaio Campaña. Embora Malcom tenha colidido com o goleiro, a sobra foi aproveitada por Nasser Al-Dawsari, que balançou as redes.

Torcida do Al-Hilal levantou bandeirão para o jogador (Instagram / @neymarjr)

Além disso, Neymar se envolveu em duas discussões com jogadores do Al-Riyadh e teve uma oportunidade de cobrança de falta defendida pela barreira aos 33 minutos. Cinco minutos depois, ele realizou uma jogada individual brilhante e serviu uma assistência para Malcom, que finalizou e marcou o quarto gol.

Aos 41 minutos, Neymar mostrou respeito à hierarquia do novo clube ao sofrer um pênalti, mas permitiu que o saudita Salem Al Dawsari, que está no Al-Hilal há seis anos, cobrasse e convertesse.

Liderança

O Al-Hilal retomou a liderança do Campeonato Saudita com a contundente vitória, somando 16 pontos, um a mais que o Al-Ittihad, equipe de Benzema. O próximo desafio do Al-Hilal está marcado para segunda-feira (18), quando enfrentará o Navbahor Namangan, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia.