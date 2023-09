Saída de jogadores do PSG fez fortuna para o clube; confira os valores

Diferente da janela de transferências do mercado europeu, fechada no início do mês, as transferências para o futebol árabe ainda podem ser realizadas até a próxima semana.

Com prazo até a próxima segunda-feira, 18, para o Catar, e o dia 21 para os Emirados Árabes Unidos, é possível que a Arábia adquira mais craques europeus. O Paris Saint-Germain é o principal clube que tem se beneficiado com as datas.

A transferência de grandes nomes do futebol europeu como Neymar e Verratti, resultou em uma fortuna de aproximadamente R$841 milhões para o PSG. O acontecimento também evidencia uma possível ascensão de uma nova elite, longe da Europa.

Lista de Transferências do PSG

- Neymar Jr para o Al-Hilal- 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 483,5 milhões)

- Verratti para o Al-Arabi- 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 240 milhões)

- A.Diallo para o Al-Arabi- 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 milhões)

- Wijnaldum para o Al-Ettifaq- 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 47,5 milhões)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)