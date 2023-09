FIFA The Best 2023: Vinícius Jr fora da lista e Ederson único brasileiro; veja todos os indicados

A FIFA divulgou nesta quinta-feira os indicados ao FIFA The Best 2023. Entre os homens, metade dos 12 nomeados são jogadores do Manchester City, incluindo Haaland e De Bruyne. O atual detentor do prêmio, Messi, atualmente no Inter Miami, também está na lista, assim como Mbappé do Paris Saint-Germain (veja a lista completa de indicados ao final do texto) .

Diferentemente do ano passado, Vinicius Junior, do Real Madrid, não está entre os indicados. O mesmo ocorre com Neymar, ex-PSG e agora no Al-Hilal.

Nesta edição, a avaliação dos jogadores no masculino teve um período reduzido, indo de 19 de dezembro de 2022, um dia após a final da Copa do Mundo no Catar, até 20 de agosto de 2023.

No feminino, três jogadoras da seleção da Espanha, campeã da Copa do Mundo Feminina, foram escolhidas: Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso e Salma Paralluelo. Para as mulheres, o período de avaliação foi de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023, data da final do Mundial.

Ederson é o único brasileiro listado para o The Best. Ele é um dos finalistas ao prêmio de melhor goleiro, junto com Bono, marroquino ex-Sevilla e atualmente no Al-Hilal, Courtois, belga do Real Madrid, Onana, camaronês ex-Inter de Milão e agora no Manchester United, e Ter Stegen, alemão do Barcelona.

A partir desta quinta, o público poderá participar da votação escolhendo seus preferidos. A cerimônia do FIFA The Best 2023 ainda não tem data confirmada.

Os atuais vencedores de melhor jogador e melhor jogadora do mundo pela FIFA são, respectivamente, o argentino Lionel Messi e a espanhola Alexia Putellas. No caso do masculino, no FIFA The Best 2022, o período de avaliação durou um ano e meio, incluindo a Copa do Mundo no Catar, conquistada pela Argentina.

Todos os indicados ao FIFA The Best 2023:

Melhor jogador do mundo

Julián Álvarez (Argentina / Manchester City)

Marcelo Brozović (Croácia / Inter de Milão e Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

İlkay Gündoğan (Alemanha / Manchester City e Barcelona)

Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

Rodri (Espanha / Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia / Napoli)

Kylian Mbappé (França / PSG)

Lionel Messi (Argentina / PSG e Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigéria / Napoli)

Declan Rice (Inglaterra / West Ham e Arsenal)

Bernardo Silva (Portugal / Manchester City)

Melhor jogadora do mundo

Aitana Bonmatí (Espanha / Barcelona)

Linda Caicedo (Colômbia / Real Madrid)

Rachel Daly (Inglaterra / Aston Villa Ladies)

Kadidiatou Diani (França / Lyon)

Caitlin Foord (Austrália / Arsenal)

Mary Fowler (Austrália / Manchester City)

Alex Greenwood (Inglaterra / Manchester City)

Jennifer Hermoso (Espanha / Pachuca)

Lindsey Horan (Estados Unidos / Lyon)

Amanda Ilestedt (Suécia / PSG e Arsenal)

Lauren James (Inglaterra / Chelsea)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea)

Mapi León (Espanha / Barcelona)

Hinata Miyazawa (Japão / Mynavi Sendai)

Salma Paralluelo (Espanha / Barcelona)

Keira Walsh (Inglaterra / Barcelona)

Melhor treinador(a) do mundo no masculino

Pep Guardiola (Espanha / Manchester City)

Simone Inzaghi (Itália / Inter de Milão)

Ange Postecoglou (Austrália / Celtic e Tottenham)

Luciano Spalletti (Itália / Napoli)

Xavi (Espanha / Barcelona)

Melhor treinador(a) do mundo no feminino

Peter Gerhardsson (Suécia / Seleção da Suécia)

Jonatan Giráldez (Espanha / Barcelona)

Tony Gustavsson (Suécia / Seleção da Austrália)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea)

Sarina Wiegman (Holanda / Seleção da Inglaterra)

Melhor goleiro do mundo

Yassine Bounou (Marrocos / Sevilla e Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid)

Ederson (Brasil / Manchester City)

André Onana (Camarões / Inter de Milão e Manchester United)

Marc-André ter Stegen (Alemanha / Barcelona)

Melhor goleira do mundo

Mackenzie Arnold (Austrália / West Ham)

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea)

Catalina Coll (Espanha / Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra / Manchester United)

Christiane Endler (Chile / Lyon)

Zecira Musovic (Suécia / Chelsea)

Sandra Paños García-Villamil (Espanha / Barcelona)

Fifa Fan Award

Torcedor do Cólon (Argentina)

Fran Hurndall (Inglaterra)

Miguel Ángel, torcedor do Millonarios (Colômbia)

Prêmio Puskás

Os indicados serão conhecidos no dia 21 de setembro