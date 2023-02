Marcin Oleksy, jogador polonês amputado, fatura prêmio Puskás por gol de bicicleta; vídeo

O gol de voleio de Richarlison na partida entre Brasil e Sérvia, pela Copa do Mundo do Catar, ficou para trás na escolha do vencedor do prêmio Puskás. O agraciado com a honraria foi o polonês Marcin Oleksy, jogador amputado que marcou um gol de bicicleta pelo Campeonato Polonês, durante confronto entre o seu time, o Warta Poznan, e o Stal Rzeszow

O troféu foi entregue a ele pelo ex-jogador italiano Del Piero. Ao receber a honraria, Marcin se mostrou bastante emocionado e deu poucas palavras para expressar a felicidade. “Agradeço demais ao futebol por ter ido tão longe”, resumiu.

Oleksy perdeu a perna quando tinha 23 anos de idade, depois que um carro desgovernado saiu da pista e o atingiu. No choque, diversas máquinas caíram sobre ele, que precisou passar por uma cirurgia onde perdeu a perna esquerda. Oleksy, que já era goleiro desde a adolescência, voltou ao esporte em 2019 e passou a jogar futebol para amputados. Foi então que começou a se destacar e acabou sendo convocado para a seleção polonesa de jogadores amputados.

O golaço foi reprisado no telão da cerimônia. Oleksy usa a muleta esquerda como apoio para receber o cruzamento da direita. Na descida da bola, o jogador saltou e fez o giro, que acertou em cheio com a direita o ângulo do goleiro adversário.

A obra de arte desbancou nomes fortes do futebol, entre eles o centroavante Richarlison, que marcou um gol de voleio pela Seleção Brasileira, durante partida contra a Sérvia, na primeira rodada da Copa do Mundo. O golaço nasceu depois de uma assistência de Vinícius Junior

Outro concorrente foi o francês Dimitri Payet, do Olympique de Marselha. Ele fez um belo gol contra o Paok, da Grécia, pelas quartas de final da Conference League.

Brasileiros

Em toda história do prêmio Puskás, apenas dois jogadores brasileiros ganharam a honraria. Em 2011 o jovem Neymar levou o troféu depois do gol antológico marcado na partida entre Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de 2011, na Vila Belmiro. Depois dele, em 2015, foi a vez de Wendell Lira ser agraciado. Durante o Campeonato Goiano, o jogador deu um lindo voleio, no duelo entre o Goianésia, o seu time, e o Atlético-GO.