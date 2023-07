Vinícius Júnior é homenageado no Rio e coloca pés na Calçada da Fama do Maracanã

Vinícius Júnior, o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, viveu um dia de homenagens e marcos na luta contra o racismo no futebol. Em um evento realizado nesta quarta-feira (5) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ele imortalizou seus pés na Calçada da Fama, recebeu as medalhas Tiradentes e Pedro Ernesto e recebeu o título de Cidadão Carioca.

Lei Vini Jr.

O evento também marcou a promulgação da Lei nº 10.053/23, conhecida como Lei Vini Jr. Entre suas disposições, a lei determina a suspensão ou término de uma partida em caso de conduta racista, como ocorreu com o jogador do Real Madrid durante um jogo contra o Valencia na Liga Espanhola, no final de maio.

Naquela ocasião, Vini Jr. acusou parte da torcida adversária de chamá-lo de "macaco" e imitar sons de animais. No final da partida, o jogador brasileiro ainda foi expulso após um conflito com o goleiro rival.

Futebol contra o racismo

Outra lei sancionada nesta quarta-feira estabelece o dia 7 de abril como o dia de comemoração da resposta histórica contra o racismo no futebol. A presença do jogador no Maracanã foi uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

O conjunto de leis sancionadas recebeu o nome de Política Estadual Vini Jr. pelo Governo. A nova legislação inclui uma série de medidas para combater práticas racistas no futebol na cidade do Rio de Janeiro. Algumas das iniciativas incluem: promoção e implementação de campanhas educativas, interrupção de uma partida em andamento e qualquer cidadão poder informar comportamentos racistas às autoridades nos estádios, entre outras.

Vinicius está de férias após uma longa temporada no Real Madrid. O jogador deve retornar ao clube no final do mês para iniciar os treinamentos da pré-temporada.