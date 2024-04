Em busca do acesso, Águia de Marabá estreia na Série D contra o River-PI

O Águia de Marabá faz sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro 2024, neste sábado (27), contra o River-PI. A bola rola no Estádio Albertão, em Teresina (PI), a partir das 16h. Com um time cheio de reforços, o Azulão quer iniciar a competição com o “pé direito” para tentar conquistar o acesso.

Para o Campeonato, o Águia realizou oito contratações: o lateral-esquerdo Wander, o zagueiro Diego Augusto, os meias Gabriel, Mariano, Samuel e os atacantes Vitão, Jair e o João Guilherme. Além disso, manteve alguns dos grandes nomes do time, como o goleiro Axel Lopes e o lateral esquerdo Alan Maia, que conquistaram o título de campeão Paraense de 2023.

Segundo o técnico do Azulão, Mathaus Sodré, mesmo com as novas peças no elenco, o time permanece com a mesma dedicação que estava tendo em outros desafios.

“Caras novas, mas a nossa determinação, o nosso método de jogo, a nossa entrega, com certeza, não irá mudar, os jogadores que estão chegando têm que se adequar a esse nosso estilo de jogo e é o que eles vêm fazendo no treinamento. Estou muito contente pela entrega que esses jogadores vêm tendo”, disse.

Além do possível acesso, o Águia também quer garantir a cota milionária garantida para os finalistas da Série D. Só por participar da primeira fase, o clube já garantiu R$ 400 mil, se chegar à grande final o Azulão pode garantir mais R$ 800 mil reais em cotas.

River-PI

O Galo piauiense está com foco total na estreia contra o Águia. Em preparação, o time realizou um amistoso contra a equipe do Real Codó, no interior do Maranhão, empatando por 1 a 1 na oportunidade.

A equipe espera ainda oficializar alguns jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, para que a equipe reforçada possa estar completa à disposição do técnico Dico Woolley.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série D

River-PI x Águia de Marabá

Data: sábado (27)

Hora: 16h

Local: Estádio Albertão, em Teresina (PI)

Árbitro: Antonio Carlos Pequeno Frutuoso

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Raimundo David dos Reis Alves

River-PI: Joanderson, Vivico, Dedé, Leandro Amaro, Iago Felipe, Izaldo, João Paulo, Guilherme Knupp, Daivison, Felipe Pará e Jú Alagoano.

Técnico: Dico Woolley.

Águia de Marabá: Axel Lopes, Bruno Limão, David Cruz, Betão, Wander, Junior Dindê, Patrick, Gabriel, Hitalo, Braga, e Vitão.

Técnico: Mathaus Sodré.