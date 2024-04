Águia de Marabá apresenta mais dois reforços para a Série D e Copa do Brasil; veja

O Águia de Marabá faz sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do River no próximo sábado (27). Além da Série D, o Azulão também se prepara para a partida contra o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil, no dia 2 de maio. De olho nas duas competições, o clube campeão paraense do ano passado convocou mais dois reforços para integrar o grupo que embarca na fase mais importante da temporada.

Na tarde desta terça-feira (23), a diretoria do clube anunciou a contratação de dois reforços: o meia Samuel Félix, de 20 anos, e o centroavante Jair, de 27. Os dois atletas chegam para somar com os outros reforços apresentados anteriormente, o zagueiro Diego Augusto e o volante Mariano Matheus.

VEJA MAIS



Samuel tem 20 anos e uma carreira ainda recente no futebol, sendo revelado nas categorias de base do Grêmio Pague Menos, time cearense. De lá, seguiu para o Náutico, onde permaneceu no sub-20 até se profissionalizar, em 2024. Este ano, pelo time pernambucano, atuou em apenas uma partida com a equipe profissional, contra o América-RN, pela Copa do Nordeste.

O atacante Jair, por sua vez, é mais experiente. Com 27 anos, o centroavante tem passagem por diversos clubes do cenário nacional, como Guarani de Juazeiro, Confiança-PB, São Bento, Rio Claro, Nacional-PB e Juventus-SP. por onde disputou suas últimas quatro partidas, pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista.