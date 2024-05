Sem vencer na Série B, Paysandu terá sequência de jogos fora de casa; entenda

Sem vitórias nas três primeiras rodadas da Série B, o Paysandu começa a enfrentar a pressão da torcida por resultados positivos. A cobrança no Papão, inclusive, pode se acentuar nas próximas partidas. Segundo a tabela da Segundona, dois dos três próximos compromissos do Bicola no torneio serão realizados fora de casa.

O primeiro desses compromissos longe de Belém será na próxima rodada. No domingo (12), Dia das Mães, o Papão viaja até Mirassol, no interior de São Paulo, onde enfrenta o time da casa às 16h. Seis dias depois, no sábado (18), o Bicola volta a pegar a estrada, desta vez para pegar o Amazonas-AM, atual campeão da Série C, na Arena da Amazônia.

Entre esses dois duelos, na quarta-feira (15), o Papão tem um compromisso em Belém, diante do Goiás-GO, provavelmente na Curuzu. No entanto, até este confronto não pode ser encarado como "tranquilo" pelo torcedor bicolor. No ano passado, as equipes se enfrentaram duas vezes, pela final da Copa Verde. O Esmeraldino saiu vencedor em ambas oportunidades.

A condição do Paysandu na tabela não é crítica, mas pode ficar delicada caso o clube não vença na próxima rodada. No momento, a equipe está em 13º na tabela da Série B, com dois pontos conquistados. Porém, uma derrota diante do Mirassol-SP, no domingo, pode levar a equipe até a zona de rebaixamento. Tudo, entretanto, depende dos demais resultados da rodada.

Dispensas

Em entrevista coletiva após o final da partida contra o Avaí-SC, pela Série B, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre dispensas. O treinador se adiantou e falou de algumas ainda nem foram anunciadas de forma oficial pelo clube, como Hiury e Leandro.

“Hiury e Bispo saíram porque pediram. Leandro foi decisão técnica. Naylhor decisão técnica. Que por mim, caso queira encerrar a carreira, poderia ter um cargo aqui no clube. Foi de fundamental importância para mim e para o clube no ano passado. As pessoas não sabem o que significa liderança”, ressaltou.