Águia inicia venda de estacionamento para o jogo contra o São Paulo no Mangueirão; veja como comprar

O Águia de Marabá encara o São Paulo-SP, no dia 2 de maio, às 19h30, no Mangueirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O Azulão marabense já iniciou as vendas de ingressos para a partida e informou os preços para o estacionamento.

Os bilhetes de estacionamento para carros e motos estão disponíveis no preço de R$40 para carros e R$20 para motos, de forma antecipada. Caso os ingressos de estacionamento sejam adquiridos na hora da partida, os valores passam para R$50 e R$30 respectivamente. Os ingressos para estacionamento podem ser adquiridos neste site.

Mais de 5 mil ingressos vendidos

Em um pouco menos de um dia e comercialização de ingressos para a partida contra o São Paulo, o Azulão já vendeu mais de 5 mil bilhetes. A expectativa é de casa cheia no Mangueirão, no confronto entre o Campeão Paraense de 2023 e o Campeão da Copa do Brasil 2023.

Onde comprar ingresso para o jogo?

Os ingressos para Águia x São Paulo estão disponíveis no preço de R$70 o setor de arquibancada e R$140 a cadeira. Os bilhetes de meia-entrada estão esgotados. O torcedor pode adquirir seu ingresso no site.

Águia x São Paulo é um confronto inédito. Essa é a segunda vez em que o Azulão chega à terceira fase da Copa do Brasil. No ano passado a equipe marabense também avançou à fase três e foi eliminada pelo Fortaleza-CE. A partida entre Águia x Tricolor Paulista terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.