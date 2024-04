Águia vende mais de 5 mil ingressos para jogo contra o São Paulo em menos de duas horas

Pouco mais de duas horas após a abertura da venda de ingressos para o jogo entre Águia de Marabá e São Paulo-SP, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, mais de 5 mil ingressos já foram vendidos. A quantidade de entradas vendidas já é superior à capacidade do estádio Zinho Oliveira, em Marabá, onde o Azulão costuma mandar partidas.

Existem, inclusive, categorias de ingressos que já foram esgotadas. No site Ingressos de Vantagens, que realiza a venda dos bilhetes, os tickets de meia-entrada já estão indisponíveis, em todos os setores do estádio.

Além do público presente, o Águia pretende bater outro recorde nas bilheterias. A diretoria do clube estima que, caso a procura por entradas continua intensa, o Azulão possa ter a maior renda da história diante do Tricolor Paulista.

VEJA MAIS

Copa do Brasil

Na terceira fase da Copa do Brasil, os clubes que avançaram de estágios anteriores da competição encontram as equipes brasileiras que disputaram a Copa Libertadores no início da temporada, assim como os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B. Nesta etapa do torneio, os clubes se enfrentam em duelos mata-mata, de ida e volta. Em caso de empate na soma dos resultados, o classificado será conhecido após disputa de pênaltis.

Caso avance para as oitavas de final, o Azulão receberá a cota de R$ 3,465 milhões. Já na próxima edição da Copa do Brasil o clube ficará de fora. Como não chegou até a final do Parazão e nem conquistou o título da Copa Grão-Pará, o Águia de Marabá não vai disputar o torneio nacional em 2025. As três vagas do Pará ficaram com o Paysandu, Remo e Tuna Luso.