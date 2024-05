Fluminense vence concorrência e repatria o zagueiro Thiago Silva

Thiago Silva será jogador do Fluminense. Nas últimas horas, clube, atleta e seus representantes chegaram a um acordo para o zagueiro de 39 anos, que está em fim de contrato com o Chelsea, reforçar o Tricolor no segundo semestre de 2024.

A janela internacional abre no dia 10 de julho. Assim, ele terá condições de jogo a partir da 18ª rodada do Brasileirão e poderá disputar as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, se o Fluminense conseguir a classificação nas duas competições.

Conforme apuração do GE, o Fluminense mandou integrantes do departamento jurídico e de comunicação para Londres e trabalha às pressas para anunciar o jogador. Thiago Silva vai assinar contrato até junho de 2026 e organizar sua mudança para o Rio de Janeiro nas próximas semanas (sua esposa continuará na Inglaterra com os filhos do casal, que jogam na base do Chelsea).

O Chelsea tem mais quatro compromissos até o dia 19 de maio, mas há chances de que Thiago seja liberado antes dessa data. Assim como foi com Marcelo, a ideia do Fluminense é apresentar o zagueiro no Maracanã.

O Fluminense venceu a concorrência de clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita e agora irá repatriar o jogador. O planejamento inicial era ter Thiago já em janeiro, mas o zagueiro cumpriu sua palavra e vai levar o vínculo com o Chelsea, da Inglaterra, até o fim. No término de abril, o atleta anunciou que não ficaria no clube inglês. Na quarta-feira, o ge revelou que o Tricolor havia feito uma proposta para contratá-lo.

A direção do Fluminense nunca escondeu o desejo de contratar Thiago Silva. Com o acerto, ele chega para ocupar a vaga de Nino, vendido ao Zenit. No início da carreira, o jogador disputou três temporadas no profissional do Fluminense e depois seguiu para o Milan, da Itália. Entre 2006 e 2008, o zagueiro atuou em 147 partidas, marcou 14 gols e integrou o elenco campeão da Copa do Brasil de 2007.