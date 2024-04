Thiago Silva se despede do Chelsea no fim da temporada

O zagueiro Thiago Silva anunciou a saída do Chelsea-ING nesta segunda-feira(29). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o brasileiro disse que ficará no clube até o encerramento do contrato, que vai até junho deste ano, e se emociona ao falar sobre sua trajetória na equipe londrina.

“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu pudesse conseguir grandes coisas e um dos meus maiores títulos profissionais, que foi a Champions e, consequentemente, o Mundial de Clubes. Despedidas são para aqueles que vão e não voltam. E eu pretendo voltar um dia” disse o brasileiro.

Thiago atua pelo Chelsea-ING desde 2020, onde disputou 151 partidas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa. Atualmente o zagueiro de 39 anos vem sendo cobiçado por diversos clubes, incluindo o Fluminense-RJ, time pelo qual jogou durante 2006 e 2008. Na Europa o brasileiro também acumula passagens por outros clubes de grande prestígio como o Milan-ITA e o PSG-FR.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)