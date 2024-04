Cobiçado pelo Flu, Thiago Silva já jogou ao lado de Fernando Diniz; retorno deve marcar o reencontro

Com retorno ao Fluminense-RJ próximo, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, que atualmente defende o Chelsea-ING, está próximo de rever um antigo companheiro de equipe. Caso acerte com o Tricolor Carioca, o defensor será treinado pelo técnico Fernando Diniz.

Em 2004 os dois tiveram uma passagem relâmpago pelo Juventude-RS, quando o zagueiro tinha apenas 19 anos, enquanto o atual treinador era um veterano de 30 anos. Naquele mesmo ano, Thiago Silva foi vendido para o Porto-POR, e Diniz foi transferido para o Cruzeiro-MG.

Passagem do jogador pelo Brasil

Apesar de ter feito toda a base no Fluminense, o jogador do Chelsea estreou como volante em 2003 pelo Pedrabranca-RS, na época conhecido como RS Futebol Clube.

Depois passou Juventude-RS, de onde foi vendido para o Porto-POR, ficando na equipe B do time português. Ainda na time secundário, Thiago Silva passou por um pesadelo quando contraiu tuberculose e foi vendido ao Dínamo de Moscou-RUS, em 2005

“Cheguei a Moscou doente. Podia ter morrido, mas graças a Deus superei a doença e hoje posso dizer que sou vitorioso. O sonho de ser jogador profissional pareceu ter acabado quando soube da doença. Mas hoje sou um campeão, no futebol e na vida”, afirmou o jogador .

Só então, no ano seguinte, Thiago chegaria ao Tricolor. Com 147 partidas acumuladas em três anos, além da conquista do título da Copa do Brasil de 2007 e o vice da Libertadores em 2008, Thiago Silva também venceu importantes prêmios individuais em sua passagem pelo Brasil. Isso ajudou o ídolo do Fluminense a retornar para a Europa, onde teve uma trajetória valiosa jogando por clubes como Milan-ITA e PSG-FRA, além do Chelsea-ING.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

