Ex-Corinthians, Dentinho assina com rival do Paysandu na Série B do Brasileirão, diz site

Revelado pelo Corinthians, o atacante Dentinho deve ser anunciado pelo Amazonas em breve. De acordo com o GE do Amazonas, o jogador de 35 anos assinou contrato com o clube adversário do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro até o fim da temporada de 2024.

Ainda segundo as informações, Dentinho chegou a Manaus, capital do Amazonas, na última semana e já está treinando com o elenco da Onça Pintada. O atacante chegou a acompanhar a derrota por 3 a 2 do time amazonense para o Sport, na Arena da Amazônia, no último sábado (20).

Dentinho foi revelado pelo Corinthians e atuou por cinco temporadas no clube paulista, sendo um dos destaques da equipe na conquista do Paulistão e da Copa do Brasil de 2009 ao lado de Ronaldo Fenômeno.

Após o Timão, o atacante foi jogar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, atuou por duas temporadas e foi emprestado ao Besiktas, da Turquia, ficou apenas um ano e retornou ao time ucraniano, onde ficou até 2022. No país do leste europeu, o brasileiro conquistou 14 títulos.

Em 2022, o atacante retornou ao Brasil para defender o Ceará. O jogador fez apenas nove jogos e não marcou gols. Em 2023, Dentinho não atuou em nenhum clube.

Amazonas e Paysandu devem se enfrentar em maio, na sexta rodada do Série B do Campeonato Brasileiro. O local e data do jogo ainda serão definidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).