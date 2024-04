Série B: Paysandu pede à CBF mudança de local da partida contra o Botafogo-SP; veja

O Paysandu solicitou formalmente, junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a mudança do local do jogo contra o Botafogo-SP, agendado para sábado (27). A informação foi confirmada por fontes do Papão.

Inicialmente, o repórter Bruno Amâncio, do Globo Esporte, havia divulgado a possibilidade de mudança em um post na rede social X - antigo Twitter. O fato é que, diante da procura por ingressos, a diretoria bicolor observou a chance de faturar mais com o jogo no estádio Mangueirão, em detrimento à Curuzu.

Ainda não há informações sobre a venda de ingressos, no entanto, o ritmo de vendas agradou à diretoria bicolor, que aguarda o retorno da CBF sobre o pedido. Inicialmente, a entidade já havia mudado a data da partida, que foi antecipada do dia 29, uma segunda-feira, para 27. O horário também sofreu modificações, saindo das 19h para às 17h.