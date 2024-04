Com três expulsões, Flamengo vence o Atlético-GO na primeira rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro com vitória. Fora de casa, o Mengão enfrentou o Atlético-GO no Serra Dourada, neste domingo (14), e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Luiz Santos, do lado do Dragão, Pedro e Nicalás De La Cruz fizeram para o Urubu.

O jogo também ficou marcado por pôlemica com a arbitragem. O árbitro expulsou o técnico Jair Ventura, que levou um cartão vermelho por reclamação logo aos 15 minutos de bola em campo. Além disso, o zagueiro Alix Vinicius, do time goiano, também foi mais cedo para o vestiário após fazer uma falta dura em Pedro. Outro atleta do Dragão que expulso foi o lateral Maguinho, por pênalti em Bruno Henrique.

O Flamengo começou a partida melhor, com mais controle da bola e abriu o placar no primeiro tempo. De La Cruz acertou um belo chute de fora da área e fez 1 a 0 para o Mengão. Esse foi o primeiro gol do uruguaio com a camisa do Rubro-Negro.

Após o intervalo, o Atlético-GO reagiu. O clube goiano empatou o duelo com um gol de Luiz Fernando. Na segunda etapa, o Dragão ainda teve mais chances de virar o jogo. Uma dela foi em um pênalti, perdido por Shaylon. Em outro momento, a equipe da casa também teve um gol anulado pelo VAR.

A partida seguiu empatada até os minutos finais. Nos acréscimos, Bruno Henrique foi atingindo pelo lateral Maguinho e o árbitro deu pênalti a favor do Flamengo. Pedro bateu e converteu, garantindo a vitória para o clube carioca. No lance da falta, o defensor do Atlético-GO foi expulso após análise do VAR.

Sem tempo para reação, o jogo terminou com a vitória por 2 a 1 do Flamengo. O Rubro-Negro do Rio de Janeiro retorna a campo na próxima quarta-feira (17), contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no Maracanã. Já o Atlético-GO joga na quinta-feira (18), contra o Botafogo, também pelo Campeonato Brasileiro, no Engenhão.