Flamengo lança novo uniforme; confira os detalhes e valores da coleção

O Flamengo lançou oficialmente, nesta quarta-feira (10), o novo uniforme de número 2 do clube, próximo ao jogo contra o Palestino hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogadores Pedro, Erick Pulgar e Everton Cebolinha representam a versão masculina da coleção de cor branca, que possui estampa referente às ondas sonoras produzidas pela torcida Rubro-Negro.

O escudo do Flamengo e o símbolo da Adidas ainda são bordados na cor preta. Já as atletas Thaisa e Duda destacam a versão da camisa feminina da nação Rubro-Negra, com as clássicas três listras vermelhas da Adidas juntamente com uma listra vermelha na ponta da manga. Confira!

A camisa está à venda por R$ 349,99 nas versões masculina e feminina, e por R$ 599,99 na versão autêntica e R$ 299,99 infantil. Confira!

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

VEJA MAIS

Para a campanha, o time carioca se juntou com a marca esportiva para convidar o trapper Tokio DK e DJ Papatinho para o lançamento do single “A Mudança sou Eu”. O ensaio foi feito num estúdio de som e várias fotos foram produzidas em meio à aparelhagem utilizada para a gravação do clipe.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)