Com Maracanã lotado, Flamengo vence Nova Iguaçu e conquista título do Campeonato Carioca

O Flamengo confirmou o favoritismo e conquistou o título do Campeonato Carioca neste domingo (7). Diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã, o Mengão venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 e conquistou mais uma taça estadual. O gol da partida foi marcado por Bruno Henrique.

Este é o 38º título estadual do Flamengo. O time havia feito 3 a 0 no jogo de ida e precisava apenas de um empate para garantir a taça. Por isso, o jogo não foi tão movimentado. Além disso, o clube carioca se guardou para Libertadores e para o Campeonato Brasileiro, que começa nas próximas semanas.

Se a partida não foi das melhores, o gol foi digno de final. Melhor em campo, aos 27 minutos do segundo tempo, Ayrton Lucas fez uma boa jogada pela esquerda e deu passe para Bruno Henrique, que bateu na entrada da área direto para o fundo da rede. Golaço para o Mengão garantir mais uma conquista.

Invicto

O Flamengo fez uma campanha histórica no Cariocão 2024. A equipe comandada por Tite conquistou o estadual invicto e com apenas um gol sofrido durante toda a competição, sendo a melhor média da história do torneio.

O Nova Iguaçu também fez uma excelente campanha. Esta foi a primeira vez que o time chegou a final do Carioca, considerado a surpresa do campeonato.