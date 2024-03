Flamengo passa com facilidade pelo Nova Iguaçu e encaminha título carioca de 2024

Em um confronto marcado pela superioridade do Flamengo, o time da Gávea triunfou sobre o Nova Iguaçu por 3 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca 2024, realizado no Maracanã neste sábado. Os gols da partida foram marcados por Pedro, duas vezes, e Ronald, este último contra.

Com esse resultado, o Flamengo assegura uma vantagem considerável para o jogo de volta, podendo empatar ou até mesmo perder por até dois gols de diferença para conquistar o 38º título carioca. Por outro lado, o Nova Iguaçu precisa de uma vitória por quatro gols de vantagem para garantir o título inédito. Em caso de vitória por três gols de diferença, a decisão será levada para os pênaltis.

O primeiro tempo foi dominado pelo Flamengo, que foi para o intervalo com a vantagem mínima de 1 a 0. Apesar de alguns erros iniciais nos passes, o Rubro-Negro logo impôs seu controle sobre o jogo e abriu o placar aos 19 minutos, convertendo um pênalti marcado após falta sobre Ayrton Lucas. Apesar de outras oportunidades claras de gol, como uma perdida por Pedro na pequena área, o Nova Iguaçu não conseguiu penetrar na defesa rubro-negra, tentando suas chances com chutes de longa distância.

Na segunda etapa, o Flamengo continuou dominando o jogo e ampliou sua vantagem. Aos sete minutos, Everton Cebolinha serviu Pedro, que marcou seu segundo gol na partida. O terceiro gol flamenguista veio aos 31 minutos, quando Ronald, do Nova Iguaçu, acabou marcando contra, tentando interceptar um lance de Pedro na área.

Sequência

Com a vitória confortável, o Flamengo agora foca em administrar sua vantagem no jogo de volta da final, que ocorrerá no próximo domingo, dia 7 de abril, novamente no Maracanã. Antes disso, o Rubro-Negro enfrentará o Millonarios (COL) na estreia da Libertadores 2024, na terça-feira, em jogo fora de casa.