Flamengo se manifesta após condenação de Gabigol por fraude em antidoping; veja o que diz o time

O Flamengo emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira (25) após a condenação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, por tentativa de fraude no exame antidoping. O clube disse que recebeu a suspensão do atleta com surpresa e afirmou que vai auxiliar o jogador no recurso à Corte Arbitral do Esporte. Segundo a diretoria rubro-negra, o jogador não cometeu qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa.

suspensão determinada pela Justiça Desportiva Antidopagem deixará Gabigol afastado dos gramados até abril de 2025. deixará Gabigol afastado dos gramados até abril de 2025.

Leia a nota do Flamengo na íntegra:

“O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada.”

Gabigol se pronunciou

Já no início da noite desta segunda (25), Gabigol também se manifestou através das redes sociais. O jogador publicou uma nota nos storys de seu Instagram onde diz estar decepcionado, mas confiante que sua inocência será comprovada e reestabelecida. Veja a nota publicada pelo jogador:

"Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu clube e com o torcedor brasileiro. Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior. Agradeço a todos pelo apoio neste difícil momento.”